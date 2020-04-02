На Херсонщине три новых случая коронавируса, один – летальный

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Четверг, 2 апреля 2020, 01:47

В Херсонской области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Прямая речь: "В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным".

Детали: В то же время, губернатор не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Глава ОГА также рассказал, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

По словам Гусева, область уже получила значительную помощь от президента Владимира Зеленского, предпринимателей и бизнесменов.

Что предшествовало: Также заместитель городского головы Херсона сообщил о первом случае заражения коронавирусом у 42-летнего мужчины.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Херсонская область


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