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На Буковине за день обнаружили 39 инфицированных – председатель ОГА

Четверг, 2 апреля 2020, 06:15
На Буковине за день обнаружили 39 инфицированных – председатель ОГА

За последние сутки в Черновицкой области диагностировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на Буковине подтвердили 143 заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 39 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество установленных инфицированных людей на территории Черновицкой области достигло цифры в 143 человека".

Детали: Кроме того, 1 апреля еще один человек умер от COVID-19. Жертва коронавируса проживала в селе Ломачинцы Сокирянского района. В этот же день один человек выздоровел. Таким образом, от вируса в области вылечились 8 человек.

Глава ОГА также сообщил, что уже 10 врачей заразились коронавирусом, из них четверо – на рабочем месте.

Осадчук, кроме того, предоставил географию распространения новых случаев. По его словам болезнь обнаружена во многих районах области.

Губернатор заверил, что областная лаборатория круглосуточно проводит тесты на выявление COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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