Главные новости среды и ночи: карантинные ограничения, "пленки Ермака"

Кабмин опубликовал список новых запретов, брат Ермака прокомментировал скандальные пленки — актуальные новости 1 апреля.

О новых запретах и коронавирусе

Кабинет министров ввел в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля — запрещается ходить без маски и более чем по двое.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

О "пленках Ермака"

Брат председателя ОП Андрея Ермака Денис заявляет, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

К нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу, который обнародовал скандальные "пленки", приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.

Народные депутаты фракции "Слуга народа" написали заявление на Ермака в ГБР, ОГП, СБУ, САП и МВД — они требуют проверить факты в обнародованных Леросом видеозаписях и привлечь к ответственности виновных.

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров.

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О других важных новостях

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Более половины граждан Украины почти не имеют сбережений и без работы их средств хватит меньше, чем на месяц жизни.

КГГА обратилась с требованием прекратить торговлю к владельцам продуктового рынка в Печерском районе Киева, который открылся несмотря на запрет.

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