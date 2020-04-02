Чешский министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски

Министр внутренних дел Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились люди.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" он написал в Twitter.

"Сегодня в Твиттере появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон (около 400 долларов – ред.) на счет больницы Motol" - написал Гамачек.

Na twitteru se dnes objevila fotografie z videokonference, kde nemám roušku. Nebudu se vymlouvat, byla to chyba, pravidla platí pro každého. Odeslal jsem 10 tisíc korun jako dar FN Motol. pic.twitter.com/NrgwnimVc8 — Jan Hamáček (@jhamacek) April 1, 2020

Стоит отметить, что на фотографии, которую распространил министр, маски нет не только у него. Во время видео конференции без маски была и министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар.