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На Тернопольщине уже больше сотни больных COVID-19

Четверг, 2 апреля 2020, 09:19
На Тернопольщине уже больше сотни больных COVID-19

На Тернопольщине лабораторно подтвердили еще 8 случаев COVID-19, таким образом количество инфицированных в области на 22:00 1 апреля составляет 106 человек.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом и заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

Детали: Среди больных COVID-19:

77 – жители Монастыриского района (1 - летальный)

14 – жители Залещицкого района

7 – жители Козовского района

3 – жители города Тернополя

2 – жители Кременецкого района

1 – жительница Бучацкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

По словам заместителя председателя Монастыриской РГА Павла Дроня, 18 больных с Монастыриского района госпитализированы в районный госпиталь (у 4 – тяжелая форма болезни, у 14 – средняя), еще 8 человек находятся в тернопольской больнице (у 4 состояние средней степени тяжести, у 4 – легкой).

Что было раньше: По состоянию на утро 1 апреля в Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек. Среди тех, кто заболел, – 32 медика и мэр.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Тернопольская областькоронавирусCovid-2019
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