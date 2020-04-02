На Тернопольщине уже больше сотни больных COVID-19
На Тернопольщине лабораторно подтвердили еще 8 случаев COVID-19, таким образом количество инфицированных в области на 22:00 1 апреля составляет 106 человек.
Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом и заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook
Детали: Среди больных COVID-19:
77 – жители Монастыриского района (1 - летальный)
14 – жители Залещицкого района
7 – жители Козовского района
3 – жители города Тернополя
2 – жители Кременецкого района
1 – жительница Бучацкого района
1 – житель Тернопольского района
1 – житель Бережанского района
По словам заместителя председателя Монастыриской РГА Павла Дроня, 18 больных с Монастыриского района госпитализированы в районный госпиталь (у 4 – тяжелая форма болезни, у 14 – средняя), еще 8 человек находятся в тернопольской больнице (у 4 состояние средней степени тяжести, у 4 – легкой).
Что было раньше: По состоянию на утро 1 апреля в Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек. Среди тех, кто заболел, – 32 медика и мэр.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысяч случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.