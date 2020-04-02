В Чехии хотят продлить чрезвычайное положение до 11 мая

Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусного кризиса.

Некоторые оппозиционные партии ранее высказывали предостережения по поводу такого значительного продления срока чрезвычайного положения, который действует с 12 марта.

После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.

Министр внутренних дел Ян Гамачек после заседания Центрального кризисного штаба заявил, что чрезвычайное положение является соответствующим режимом для борьбы с эпидемией. Правительство утверждает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.

По состоянию на утро четверга количество заражений коронавирусом в Чехии достигло 3 508, умерли 39 человек.