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США эвакуируют моряков с авианосца, где свирепствует коронавирус

Четверг, 2 апреля 2020, 11:19

США в пятницу эвакуируют около 3000 моряков с борта американского авианосца "Теодор Рузвельт", где распространился коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пока менее 100 из почти 5000 моряков, приписанных к американскому кораблю "Теодор Рузвельт", пришвартованному сейчас на Гуаме, получили положительный результат на коронавирус, но военно-морские силы перемещают моряков в разные помещения и, вероятно, начнут использовать гостиничные номера в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли, однако, дал понять, что в то время как несколько тысяч военных покинут корабль, другие моряки останутся на борту, чтобы продолжать защищать авианосец и запускать критические системы.

"Мы не можем и не будем снимать всех моряков с корабля", - заявил Модли журналистам. По его словам, с корабля эвакуируют как можно больше моряков, сохраняя при этом безопасность.

Он сказал, что на берег сошло уже около 1000 человек, и через пару дней это число вырастет минимум до 2700.

Ранее сообщалось, что капитан американского авианосца, дислоцированного в Тихом океане, обратился в Пентагон за помощью из-за вспышки коронавируса на его борту.

Темы: СШАкоронавирус
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