Очередной самолет приземлился в Китае: отныне будут летать друг за другом
Украинский самолет приземлился в Китае и планирует привезти оттуда в Украину медицинские маски для аптек, отныне рейсы в Китай будут осуществлять один за другим.
Источник: Facebook-страница заместителя руководителя Офиса президента, секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко
Прямая речь: "Очередной украинский самолет уже в Китае.
На этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения.
С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день".
Детали: Тимошенко не уточнил, сколько именно рейсов еще запланировано с Украины в Китай.
Рейсы в КНР осуществляет самолет от компании Sky up.
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Предыстория:
- 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
- 29 февраля в "Борисполе" приземлился еще один самолет из Китая. Спецрейсом привезли 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. В ночь на 30 марта в Украину также должны были отдельно доставить еще 100 тыс. ПЦР-тестов.
- Так, 31 марта в Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
- 31 марта из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).