Очередной самолет приземлился в Китае: отныне будут летать друг за другом

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Четверг, 2 апреля 2020, 11:44

Украинский самолет приземлился в Китае и планирует привезти оттуда в Украину медицинские маски для аптек, отныне рейсы в Китай будут осуществлять один за другим.

Источник: Facebook-страница заместителя руководителя Офиса президента, секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко

Прямая речь: "Очередной украинский самолет уже в Китае.

На этот раз помогаем аптечным сетям перевести обычные маски для населения.

С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день".

 

Детали: Тимошенко не уточнил, сколько именно рейсов еще запланировано с Украины в Китай.

Рейсы в КНР осуществляет самолет от компании Sky up.

Украинская правда


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