В России готовятся к продлению карантина и рассуждают о вакцине от COVID-19

В России продлится карантин, следующая неделя тоже будет нерабочей, пишет "Коммерсант".

Источник: издание "Коммерсант" ("Ъ")

Детали: Автор не уточняет свои источники, зато пишет, что обсерваторы для тех, кто возвращается сейчас в Российскую Федерацию, станут фактически "лагерями беженцев".

1 апреля президент России Владимир Путин в удаленном режиме, по видеоконференции из Ново-Огарево, провел совещание с членами правительства по противодействию эпидемии инфекционного заболевания COVID-19.

Владимир Путин отметил, что с 11 марта в РФ заехало 825 031 человек, за сутки ожидается приезд 1400, а всего ожидается приезд еще почти 20 тысяч людей. И значительное количество этих граждан ранее постоянно проживали за границей, а теперь возвращаются, отметил он.

В соответствии с решением главного санитарного врача, те граждане, которые прилетают в Российскую Федерацию, в обязательном порядке помещаются в обсерваторы в случае, если они прилетели в те города, где у них нет постоянной прописки и постоянного места жительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о шагах по поддержке населения: автоматическое продление выплат в связи с рождением или усыновлением ребенка, перенос выплат на детей до 3 лет с июля на июнь, выплата ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы уже в апреле, повышение максимального размера пособия по безработице, бесплатность процедуры банкротства физических лиц, отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса (кроме НДС) и т.п.

Также он сообщил, что авиаперевозчики получат 1,5 млрд руб. на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран, а туркомпаниям отменили взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о российских разработках тестов на коронавирус и вакцин от COVID-19

По ее словам, в марте среди 226 образцов сыворотки крови обнаружили 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу. Сейчас в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора разработана тест-система, которую планируют зарегистрировать 10–15 апреля.

Кроме того, сказала Голикова, центр "Вектор" разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, – это широко применяемые рекомбинантные вирусные векторы и также синтетические вакцины.

В правительстве РФ надеются, что до 10 мая уже будет серия вакцин, а доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня. А после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей. Это порядка 60 добровольцев, заявила Голикова.

По ее словам, сейчас в РФ исследуют 8 лекарственных препаратов – достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут к 10 апреля.

Кроме того, проверяют еще 22 новых лекарственных препарата Сибирского отделения Российской академии наук, и достоверные результаты тоже ожидаются к 10 апреля.