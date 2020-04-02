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МОЗ: Работникам "скорых" тоже увеличат оклад в три раза

Четверг, 2 апреля 2020, 11:59
МОЗ: Работникам скорых тоже увеличат оклад в три раза

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что aфельдшеры и водители скорой помощи включены в перечень медицинских специальностей, которым увеличат оклады в три раза.

Источник: пост МОЗ в Telegram

Прямая речь: "В списке специальностей есть среди них и все должности "экстренки" – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, что якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности".

Детали: По словам Степанова, медики "скорой" есть в перечне, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно.

Он добавил, что эта информация в течение дня появится на сайте Минздрава.

Что было раньше: 1 апреля в МОЗ сообщили, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи киевских инфекционных отделений, работающие с больными коронавирусом, получат от 5 до 10 тысяч гривен доплаты.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирусмедициназарплаты
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