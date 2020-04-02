Лукашенко: Беларусь поддерживает интеграцию с РФ, но без имперских замашек

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства с Россией, но настаивает на равных условиях.

Источник: президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует государственное информагентство "Белта"

Прямая речь: "Договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип - равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное".

Детали: Лукашенко заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. Он настаивает, что в Беларуси ситуация с коронавирусом была и остается значительно лучше, чем в России.

Он еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ни от чего не отказывается, и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.

Прямая речь: "Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться".

Напомним: Информация о коронавирусе в Беларуси поступает противоречивая. 2 апреля Министерство здравоохранения республики сообщило в МЧС, что в Беларуси зарегистрировано 215 случаев заражения коронавируса. Умер один человек. Выздоровели 53 человека.

В то же время еще 1 апреля сообщалось о двух смертях.

Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.

Справка: Союзное государство - конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Сначала 2 апреля 1996 года было подписано соглашение о создании "глубоко интегрированного политически и экономически" Сообщества России и Беларуси.

Далее в 1997 году это сообщество было преобразовано в Союз Беларуси и России. В обоих соглашениях речь шла о сохранении государственного суверенитета обеих сторон, но согласование внешней политики, а также глубокую экономическую интеграцию и даже, согласно Уставу и Договору о Союзе Беларуси и России, единое гражданство.

В декабре 1999 года был подписан договор о создании Союзного государства.

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