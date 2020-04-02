Лукашенко: Беларусь поддерживает интеграцию с РФ, но без имперских замашек

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства с Россией, но настаивает на равных условиях.

Источник: президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует государственное информагентство "Белта"

Прямая речь: "Договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип - равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное".

Детали: Лукашенко заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. Он настаивает, что в Беларуси ситуация с коронавирусом была и остается значительно лучше, чем в России.

Он еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ни от чего не отказывается, и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.

Прямая речь: "Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться".