В деле Грищенко обыскали волонтерку, так как "поддерживает связь" и "может прятать улики"

Полиция провела обыск у волонтера Марии Бурдун из-за дела АТОшников Владислава и Инны Грищенко, подозреваемых в покушении на предпринимателя.

Источник: пост Бурдун в facebook; видео, опубликованное другим волонетром Евгением Акастьоловим; комментарий прессекретаря Нацполиции "Украинской правде"

Детали: Обыск прошел в квартире, где проживает волонтер, а также в доме ее матери в частном секторе.

По словам Бурдун, правоохранители пришли к ней примерно в 6 утра и начали обыск, не дождавшись адвоката. Сначала на нее надели наручники за якобы противодействие, но потом сняли. Бурдун говорит, что у нее изъяли "подаренный обломок" от "Града", разрисованные гильзы, саблю, "которая даже не была заточена", набор метательных ножей, телефон, ноутбук.

Также, по словам волонтера, следователь изъяла кусок дустового мыла, записав его как вещество, похожее на взрывчатое вещество пластид. А проверяя ноутбук волонтера, правоохранители обратили внимание на переписку с медсестрой Яной Дугар, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В распоряжении УП есть постановление об обыске в жилья волонтера. Полиция мотивирует свои действия тем, что подозреваемый Владислав Грищенко поддерживает связь с Бурдун, а она "может хранить предметы, вещи и документы, являющиеся вещественными доказательствами по уголовному производству, а также может поддерживать связь с лицами, причастными к совершению данного преступления".

Согласно разрешению суда, следствие планировало искать и изымать у волонтера средства связи, электронные носители информации, записные книжки, черновые записи, схемы расположения владения потерпевшего, кредитные карты, незарегистрированное оружие и взрывчатку, электронные средства передачи сигнала на расстоянии.

Пресс-секретарь Национальной полиции Оксаны Блищик подтвердила "Украинской правде" факт обысков. Однако пока следователи не разглашают детали.

Кроме того, как сообщил УП адвокат АТОвця Владислава Грищенко, 2 апреля ему продлили арест до 31 мая. Защита просила отпустить мужчину под домашний арест.

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