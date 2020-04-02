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Коломойский выиграл суд против Гонтаревой – СМИ

Четверг, 2 апреля 2020, 15:32
Коломойский выиграл суд против Гонтаревой – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: УНИАН, который ссылается на имеющееся в распоряжении решение суда

Дословно: "Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой, обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина " о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме".

Детали: Указывается, что решение вынесла 30 марта судья Шевченковского районного суда г. Киева Ирина Макаренко.

В постановлении указано признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Коломойского информацию, распространенную 18 сентября 2019 года на сайте lb.ua в интервью Валерии Гонтаревой под заголовком: "Валерия Гонтарева:" Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся".

Стоит отметить, что интернет-издание УНИАН принадлежит Коломойскому.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Шевченковского райсуда за подтверждением информации.

Предыстория:

  • Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали "ПриватБанка", которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.
  • В апреле 2019 года, уже перед сменой власти, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 16 мая и сам Коломойский вернулсяв Украину. Он не был здесь с июня 2017 года.
  • В июне Гонтарева заявила, что олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский это возразил, заявив, что у экс-главы НБУ хватает врагов и без него.
  • В августе Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне, где она сейчас живет. В сентябре сожгли дом, принадлежавший семье Гонтаревой. Сам Коломойский относительно этих фактов подшучивал.

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Темы: КоломойскийГонтаревасуд
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