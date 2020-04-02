Коломойский выиграл суд против Гонтаревой – СМИ
Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.
Источник: УНИАН, который ссылается на имеющееся в распоряжении решение суда
Дословно: "Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой, обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина " о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме".
Детали: Указывается, что решение вынесла 30 марта судья Шевченковского районного суда г. Киева Ирина Макаренко.
В постановлении указано признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Коломойского информацию, распространенную 18 сентября 2019 года на сайте lb.ua в интервью Валерии Гонтаревой под заголовком: "Валерия Гонтарева:" Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся".
Стоит отметить, что интернет-издание УНИАН принадлежит Коломойскому.
"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Шевченковского райсуда за подтверждением информации.
Предыстория:
- Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали "ПриватБанка", которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.
- В апреле 2019 года, уже перед сменой власти, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 16 мая и сам Коломойский вернулсяв Украину. Он не был здесь с июня 2017 года.
- В июне Гонтарева заявила, что олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский это возразил, заявив, что у экс-главы НБУ хватает врагов и без него.
- В августе Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне, где она сейчас живет. В сентябре сожгли дом, принадлежавший семье Гонтаревой. Сам Коломойский относительно этих фактов подшучивал.