Коломойский выиграл суд против Гонтаревой – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: УНИАН, который ссылается на имеющееся в распоряжении решение суда

Дословно: "Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой, обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина " о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме".

Детали: Указывается, что решение вынесла 30 марта судья Шевченковского районного суда г. Киева Ирина Макаренко.

В постановлении указано признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Коломойского информацию, распространенную 18 сентября 2019 года на сайте lb.ua в интервью Валерии Гонтаревой под заголовком: "Валерия Гонтарева:" Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся".

Стоит отметить, что интернет-издание УНИАН принадлежит Коломойскому.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Шевченковского райсуда за подтверждением информации.

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