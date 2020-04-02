Коронавирус в Нидерландах: количество умерших возросло до 1339

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Четверг, 2 апреля 2020, 16:25

В Нидерландах количество умерших от коронавируса возросло до 1339.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа в Нидерландах зарегистрировали 166 новых смертей от коронавируса, общее число погибших возросло до 1339.

Уже третий день подряд количество зарегистрированных смертей превышает сотню. Накануне сообщалось о 134 погибших, а 31 марта в сутки зарегистрировали рекордные 175 смертей.

За сутки подтвердились 1083 новых случаев заболевания, из них 625 человек госпитализированы.

Число подтвержденных случаев коронавируса в стране почти достигла 14 700, в больницах находятся более 5784 больных.

В комментарии к статистике отмечают, что иногда данные поступают с задержкой, поэтому часть случаев госпитализации и смерти могли произойти на несколько дней раньше, чем попали в статистику.

Как сообщалось ранее, Нидерланды еще на месяц продлили закрытие школ, ресторанов, баров и музеев в связи с пандемией.

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Темы: коронавирус Германия


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