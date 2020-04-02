"Голос" призвал Ермака уйти в политическую самоизоляцию
Партия "Голос" призывает Андрея Ермака приостановить исполнение полномочий руководителя Офиса Президента на время расследования коррупционного дела, где фигурирует его брат.
Источник: заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Инна Совсун, которую цитирует пресс-служба партии
Прямая речь: "То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учтитывая то, какова роль главы ОП в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства.
Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию. До окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания".
Детали: В партии призвали Ермака устраниться от работы и отметили, что "любой ответственный европейский политик сделал бы то же самое".
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
- В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.