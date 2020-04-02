"Голос" призвал Ермака уйти в политическую самоизоляцию

Партия "Голос" призывает Андрея Ермака приостановить исполнение полномочий руководителя Офиса Президента на время расследования коррупционного дела, где фигурирует его брат.

Источник: заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Инна Совсун, которую цитирует пресс-служба партии

Прямая речь: "То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учтитывая то, какова роль главы ОП в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства.

Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию. До окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания".

Детали: В партии призвали Ермака устраниться от работы и отметили, что "любой ответственный европейский политик сделал бы то же самое".

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