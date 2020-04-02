Мужчина пришел к фермеру просить деньги на лечение и подорвал себя

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Четверг, 2 апреля 2020, 16:56

В Киевской области 59-летний мужчина с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия и подорвал себя.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Дословно: "В селе Жоравка местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия.

Оба собеседника вышли на улицу. Внезапно мужчина достал пистолет и выстрелил в живот директору.

На шум выбежали другие работники предприятия и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте".

 

Детали: Сейчас тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Директора предприятия и юриста компании, который также в результате взрыва получил травмы, госпитализировали в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Также из-за самоубийства открыли производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Полиция опрашивает свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Украинская правда
Темы: Киевская область полиция


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