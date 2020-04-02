Власти Португалии просят эмигрантов не приезжать на Пасху из-за коронавируса

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Четверг, 2 апреля 2020, 17:52

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантош Силва призвал граждан, которые живут за границей, не посещать страну на Пасху.

Как сообщает "Европейская правда", министр записал специальное видеообращение и опубликовал его в Twitter.

Силва сказал, что это "прекрасная традиция, когда тысячи эмигрантов возвращаются в Португалию, чтобы увидеть свои семьи на Пасхальные праздники", но в этом году "они не могут приехать в страну" из-за пандемии коронавируса.

"В этом году нам нужно быть строгими, чтобы защитить себя и защитить других. Нам нужно остаться дома", - сказал министр.

Он добавил, что всем приезжим все равно придется отправляться на карантин, поэтому они не смогут провести праздники с родственниками.

В Португалии зафиксировано 9034 подтвержденных случаев коронавируса, что на 783 больше, чем в среду. В результате болезни умерли 209 человек, 68 пациентов выздоровели

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Темы: Португалия коронавирус


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