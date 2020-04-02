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Российский пропагандист RT накручивает миллионные просмотры через порносайты

Четверг, 2 апреля 2020, 17:58
Российский пропагандист RT накручивает миллионные просмотры через порносайты

Российский государственный пропагандистский телеканал Russia Today накручивает просмотры своих видео на платформе Youtube и покупает комментарии под ними.

Источник: расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального

Детали: В феврале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян обьявила, что сетка Youtube-каналов RT достигла 10 миллиардов просмотров. Ни один новостной канал еще не достигал таких мощных результатов. Позади остались все мировые конкуренты. От CNN до Аль-Джазиры.

В то же время ФБК говорит, что в реальном мире оружие российской пропаганды номер один не смотрит практически никто". У Навального считают, что Симоньян обманывает и своего "шефа" президента РФ Владимира Путина.

ФБК обращает внимание на различные видео RT у которых более миллиона просмотра и очень мало комментариев — десятки.

Да и те — во многом на иностранных языках, перевод которых показывает, что люди просто указывают свое имя или пишут: "Вот комментарий, о котором вы просили". Многие оставляли комментарии на русском, но так, будто их прогнали через автоматический переводчик. Потому иногда комментарии просто не имели никакого смысла.

Дословно: "RT накручивают просмотры своих видео на ютуб, покупают комментарии и подделывают статистику. При этом они не гнушаются даже накрутки видео через порно-ресурсы.

 
 

Благодаря этой поддельной статистике они запрашивают все больше денег на свое медиа. В администрации президента видят эти поддельные цифры и выделяют им космические бюджеты. Думая, что выделяют их на пропаганду. А на деле - на воздух".

Детали: Фонда Навального призывает российских журналистов призвать Симоньян открыть статистику своего канала, а если реакции не последует — требовать ее увольнения.

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Темы: Росcияпропаганда
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