Коронавирусом заразился украинский монах

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Четверг, 2 апреля 2020, 18:21

41-летний монах заболел Covid-19 в Ровенской области.

Источник: сообщение на сайте облгосадминистрации

Детали: 1 апреля на Ровенщине подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19. Это 41-летний житель Здолбуновского района, монах, который встречался с человеком, приехавшим из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.

Еще трое связаны с больной из города Ровно - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе.

По состоянию на утро 2 апреля во Ровенской области зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19. Три из них летальные. Инфицирования обнаружены в Ровно, Ровенском, Сарненском и Здолбуновском районах.

В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрений на COVID-19. Большинство - из городов Ровно, Дубно, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов.

Украинская правда
Темы: коронавирус церковь Covid-2019


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