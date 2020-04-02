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Полиция до сих пор расследует видео с грузовиком, который "сбивает" Зеленского

Четверг, 2 апреля 2020, 18:35
Полиция до сих пор расследует видео с грузовиком, который сбивает Зеленского

Национальная полиция до сих пор проводит расследование относительно видео, на котором грузовик "сбивает" в то время кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на следственное управление полиции

Дословно полиция: "Осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве".

Детали: Видео, возмутившее сторонников Зеленского, базируется на его рекламном видеоролике, который появился в апреле 2019 года, перед вторым туром президентских выборов. Слова Зеленского прерывает проезд в кадре грузовика, после этого на зеленом фоне появляется надпись "У каждого своя дорога" и изображение белого порошка, который всасывается в скрученный кусок бумаги.

11 апреля 2019 года Национальная полиция объявила о начале расследования из-за появления такого ролика.

25 июля 2019 года команда Зеленского сообщила в телеграмме, что полиция нашла автора ролика с грузовиком, пообещав, что его ждет несладкая судьба: грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

21 августа 2019 года правоохранители провели обыски у активиста молодежной организации Порошенко - "Солидарной молодежи", волонтера "Відсічі" Дениса Любченко. Он подтвердил распространение ролика, но сказал, что нашел его в интернете. В Национальной полиции не ответили Радио Свобода, кто является подозреваемым, сославшись на тайну следствия.

В штабе тогдашнего кандидата в президенты Петра Порошенко сразу же возразили причастность к изготовлению "черного пиара", но видео было опубликовано в телеграмме "Европейской Украины", которую связывают со штабом.

Во время избирательной кампании 2019 года видеоролик стал вирусным, до сих пор в сети Youtube его демонстрирует сама команда Зеленского с заголовком "Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского".

Темы: Зеленскийполиция
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