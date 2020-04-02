Боевики 8 раз нарушили "тишину", в ВСУ без потерь

В течение дня 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Источник: штаб ООС

Детали: Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ООС нет.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески, а затем выпустил 6 мин 120-го калибра по защитниках Павлополь.

Позиции неподалеку Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых, ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет по направлению оккупированного Каштанового.

После обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине населенного пункта Пески - из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия.