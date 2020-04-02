Во время карантина на Сумщине уволили 47 медиков, прокуратура завела дело

Прокуратура проверяет законность увольнения во время карантина 47 медицинских работников на Сумщине.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: Сумская местная прокуратура 1 апреля 2020 начала уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины) ".

Детали: Основанием для открытия производства стал видеосюжет, обнародован на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства.

Согласно сообщению, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

Прокуратура устанавливает правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное расследование поручено следователям Сумского отдела полиции.