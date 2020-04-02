Зеленский обсудил с президентом Евросовета коронавирус, макрофин и ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил ситуацию с коронавирусом в Европе и выделение следующего транша макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт главы государства.

"Основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса. Глава государства выразил поддержку шагам, на которые институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодоления негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19", - говорится в сообщении.

Президент Украины отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решения гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", - отметил Зеленский.

Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспективы продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

"Президент Европейского Совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности", - отметили в Офисе президента.

Зеленский сообщил Мишелю о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Зеленский и Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.