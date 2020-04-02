Автор видео про Ермака фигурирует в уголовном деле – Bihus.Info

Дмитрий Штанько, который вел скрытую съемку встреч брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса, незадолго до старта видеофиксации попал в уголовное производство о взятке.

Источник: "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Детали: Как выяснили авторы журналистского расследования, видео снимал именно этот человек.

Штанько фигурирует в судебных материалах конца июля 2019 года, когда Печерский райсуд Киева слушал дело, в котором говорится о даче 168 тысяч гривен взятки. Она предназначалась, скорее всего, должностным лицам Фонда гарантирования вкладов физлиц - за подписание договора аренды офисного помещения между на тот момент уже ликвидированным банком "Хрещатик" и компанией "Фингрант", а передавал деньги лично Штанько, руководитель "Фингранта". При этом в производстве он проходит как свидетель.

Расследованием этого производства занималось Главное следственное управление Нацполиции. Обстоятельства дела натолкнули журналистов на гипотезу, что Штанько в ней действовал в интересах следствия. Об этом говорит не только его статус свидетеля, несмотря на дачу взятки, но и то, что он быстро потерял интерес к офису, за аренду которого дал взятку.

Также авторы расследования выяснили, что отец Дмитрия Штанько - Александр - ранее был топ-чиновником в системе МВД, был в звании генерал-лейтенанта.

Во время одной из рекрутинговых встреч Дениса Ермака упоминается имя Александра Штанько, а Дмитрий Штанько, который также присутствовал на этой встрече, подтверждает, что это его отец.

В большой биографической справке об Александре Штанько упоминаются и его сыновья, в том числе - Дмитрий. В справке указано, что "Дмитрий и Артем - получили степень кандидата юридических наук и занимаются преподавательской и научной деятельностью в системе МВД Украины".

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