Коронавирус: Саудовские Мекка и Медина закрываются

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Четверг, 2 апреля 2020, 19:09

Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд с четверга и до принятия особого решения.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Перемещение в самих городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6:00 до 15:00 при соблюдении ряда правил.

Кроме того, в пределах жилых районов можно покидать дома для получения банковских услуг, в том числе и через банкоматы. Присутствие детей на улицах запрещено. Свободное перемещение по городу разрешено лишь сервисам срочной доставки товаров и питания, а также различным городским и центральным спецслужбам.

В настоящее время представители саудовских властей дают понять мусульманскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения большого паломничества (хаджа) в 2020 году, пока не ясны перспективы борьбы с коронавирусом. Сезон хаджа в этом году запланирован с 28 июля по 2 августа.

По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на четверг, общее число зараженных COVID-19 в королевстве за последние сутки возросло на 165 человек до 1885.

Число умерших от коронавируса в королевстве – 21.

Темы: коронавирус карантин эпидемия Саудовская Аравия


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