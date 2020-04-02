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Любой человек должен отвечать по закону за коррупцию – Ермак

Четверг, 2 апреля 2020, 19:44
Любой человек должен отвечать по закону за коррупцию – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивает, что в Украине любой человек, независимо от его статуса и родственных связей, должен отвечать по закону за возможные коррупционные или другие подобные деяния.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ермака: "Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля".

Детали: Ермак напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Обсуждая изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.

Глава ОП также рассказал, что его брат уже несколько раз был допрошен в СБУ и ГБР.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками", а в свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.

Темы: Андрей Ермаккоррупция
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