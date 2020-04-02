Любой человек должен отвечать по закону за коррупцию – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивает, что в Украине любой человек, независимо от его статуса и родственных связей, должен отвечать по закону за возможные коррупционные или другие подобные деяния.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ермака: "Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля".

Детали: Ермак напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Обсуждая изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.

Глава ОП также рассказал, что его брат уже несколько раз был допрошен в СБУ и ГБР.

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