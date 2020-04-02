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Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля – адвокаты

Четверг, 2 апреля 2020, 19:59
Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля – адвокаты

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Гео Лероса на допрос, однако он не сможет туда попасть.

Источник: сообщение юридической компании "Миллер", которая защищает Лероса

Детали: Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля, поскольку повестка поступила к нему не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК.

Также у нардепа запланирован допрос в ГБР на тот день.

Адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками", а в свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.
  • 2 апреня у Зеленского отреагировали на "записи Ермака".

Украинская правда

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Темы: СБУдопросГео Лерос
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