Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля – адвокаты

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Гео Лероса на допрос, однако он не сможет туда попасть.

Источник: сообщение юридической компании "Миллер", которая защищает Лероса

Детали: Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля, поскольку повестка поступила к нему не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК.

Также у нардепа запланирован допрос в ГБР на тот день.

Адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.

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