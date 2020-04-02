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Новости 2 апреля: секретные документы, "пленки Ермака"

Четверг, 2 апреля 2020, 21:41
Новости 2 апреля: секретные документы, пленки Ермака

Топ-чиновник передал кому-то секретные документы об обороне страны, — актуальные новости 2 апреля.

О секретных документах

СБУ разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который неизвестно кому отослал секретные документы об обороне страны.

О "пленках Ермака"

Нардепы от "Слуги народа" хотят просить президента Владимира Зеленского встретиться с фракцией из-за скандальных "пленок" с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Офис президента заявил, что ни один человек с видеозаписей Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.

Позднее Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа" относительно ситуации с видеозаписями — по словам источников, президент нервничал и возмущался медийными атаками и реакцией партии на них.

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О других важных новостях

Доля тех, кто положительно относится к Зеленскому, в конце марта уменьшилась до 46%, но вместе с тем и уменьшилось количество тех, кто относится к политику отрицательно.

Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам е в связи с пандемией коронавируса и предупредил, что самые тяжелые недели еще впереди.

По состоянию на 21.00 в Украине подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев – летальные, 13 человек выздоровели.

Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

В Киеве — первая смерть от коронавируса. За сутки зарегистрировано 29 новых случаев, общее количество возросло до 161.

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Темы: Андрей ЕрмаккоронавирусГео Лерос
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