В Одессе задержали "вора в законе", которого разыскивают в России

В Одессе полиция задержала мужчину, который находится в розыске на территории РФ.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: В России ему за занятие высокого статуса в преступной иерархии грозит до 15 лет заключения.

Полицейские установили, 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовного наказания.

Во вторник, 31 марта, оперативники Департамента и областного управления стратегических расследований Нацполиции, следователи следственного управления полиции Одесской области с участием спецназовцев батальона особого назначения полиции задержали "вора в законе".

В полиции отмечают, что свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом "вору в законе" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.