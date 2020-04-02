"Квартал" поздравил Зе команду с "первым коррупционным скандалом"

"Квартал 95" поздравил команду президента Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом", который разразился вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: программа производства "Квартал 95" "Чисто News"

Прямая речь ведущей: "Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся, и награда таки найдет своего героя".

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: