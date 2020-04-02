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"Квартал" поздравил Зе команду с "первым коррупционным скандалом"

Четверг, 2 апреля 2020, 22:54
Квартал поздравил Зе команду с первым коррупционным скандалом

"Квартал 95" поздравил команду президента Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом", который разразился вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: программа производства "Квартал 95" "Чисто News"

Прямая речь ведущей: "Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся, и награда таки найдет своего героя".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Офис президента заявил на это, что ни один человек с видеозаписей не был назначен на топ-должности и потребовал от правоохранителей расследовать скандал, чтобы выяснить, в чем дело - в коррупции со стороны семьи Ермака или в преступных действиях Лероса.

  • Кроме того, Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа" для переговоров касательно ситуации. На встрече президент нервничал и возмущался медийными атаками и реакцией партии на них.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Украинская правда
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