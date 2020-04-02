Из Украины запретили экспортировать гречку до середины лета

Кабинет министров ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Источник: пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Детали: Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

Постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки.

В ведомстве пояснили, что запрет на экспорт гречки является мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.