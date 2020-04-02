Из Украины запретили экспортировать гречку до середины лета

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Четверг, 2 апреля 2020, 23:16

Кабинет министров ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Источник: пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Детали: Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

Постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки.

В ведомстве пояснили, что запрет на экспорт гречки является мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

Украинская правда
Темы: Украина экспорт экономика Кабинет министров


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