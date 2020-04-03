Трамп устранил препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп устранил препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов вентиляции легких.

Источник: заявление Трампа, сообщает Укринформ.

Прямая речь: "Мое распоряжение, адресованное министрам здравоохранения и внутренней безопасности, поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом.

Сегодняшний указ спасет человеческие жизни, устранив препятствия в цепочке поставок, что мешает быстрому производству аппаратов ИВЛ".

Напомним: