Трамп устранил препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов ИВЛ

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Пятница, 3 апреля 2020, 02:22

Президент США Дональд Трамп устранил препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов вентиляции легких.

Источник: заявление Трампа, сообщает Укринформ.

Прямая речь: "Мое распоряжение, адресованное министрам здравоохранения и внутренней безопасности, поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом.

Сегодняшний указ спасет человеческие жизни, устранив препятствия в цепочке поставок, что мешает быстрому производству аппаратов ИВЛ".

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 2 апреля  в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 011 480 случаев заболевания новым коронавируса 52 826 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США Трамп


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