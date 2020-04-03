В первом китайском городе запретили есть кошек и собак

67 просмотров
Пятница, 3 апреля 2020, 04:28

Шэньчжэнь станет первым китайским городом, где официально запретят продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса.

Источник: CNN

Детали: Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 мая, запрещается есть животных, выращенных в качестве домашних любимцев.

Постановление городской власти также запрещает потребление диких животных, охраняемых законом. Запретили употреблять в пищу и наземных диких животных, пойманных в дикой природе или выращенных в неволе.

К числу животных, которых можно употреблять в пищу, относятся свинья, крупный рогатый скот, овца, осел, кролик, курица, утка, гусь, голубь, перепел, а также водные животные, употребление которых не запрещено другими законами.

Дословно: "В случае нарушения правил предусмотрен штраф в 30 раз больше стоимости дикого животного, если стоимость животного превышает 10 000 юаней (1400 долларов - ред)"

Справка: По подсчетам организации Humane Society International, в Азии с целью потребления мяса ежегодно убивают 30000000 собак, в частности в Китае - около 10000000. Также в Китае ежегодно потребляют около четырех миллионов кошек.

Николай Донев, УП
Темы: Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
COVID-19: как у Китая получилось 2 апреля 2020, 14:30
В поисках спасения от COVID-19: ученые тестируют вакцины, в Китае применяют медвежью желчь 2 апреля 2020, 14:24
Очередной самолет приземлился в Китае: отныне будут летать друг за другом 2 апреля 2020, 11:44
Все новости
Главные новости
Ляшко оговорился: не все умершие от Covid в Украине старше 50 лет
В Украине выявили уже почти 900 зараженных коронавирусом
Зеленский обсудил с главными "слугами" скандал с Ермаком
НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии
Все новости
советы

Как не разрушить семью во время карантина?

Дети

Почему дети любят сладкое и ненавидят овощи? Объясняет наука

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!