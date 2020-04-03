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В первом китайском городе запретили есть кошек и собак

Пятница, 3 апреля 2020, 04:28
В первом китайском городе запретили есть кошек и собак

Шэньчжэнь станет первым китайским городом, где официально запретят продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса.

Источник: CNN

Детали: Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 мая, запрещается есть животных, выращенных в качестве домашних любимцев.

Постановление городской власти также запрещает потребление диких животных, охраняемых законом. Запретили употреблять в пищу и наземных диких животных, пойманных в дикой природе или выращенных в неволе.

К числу животных, которых можно употреблять в пищу, относятся свинья, крупный рогатый скот, овца, осел, кролик, курица, утка, гусь, голубь, перепел, а также водные животные, употребление которых не запрещено другими законами.

Дословно: "В случае нарушения правил предусмотрен штраф в 30 раз больше стоимости дикого животного, если стоимость животного превышает 10 000 юаней (1400 долларов - ред)"

Справка: По подсчетам организации Humane Society International, в Азии с целью потребления мяса ежегодно убивают 30000000 собак, в частности в Китае - около 10000000. Также в Китае ежегодно потребляют около четырех миллионов кошек.

Николай Донев, УП
Темы: Китай
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