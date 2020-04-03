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Формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов украинских позиций

Пятница, 3 апреля 2020, 07:07
Формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов украинских позиций

По прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: Украинские защитники на каждый вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима "тишины".

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Дословно: "С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковское в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений ОС враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ДонбассООС
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