Глава МИД Польши обвинил РФ в использовании пандемии для распространения дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в использовании коронавірусної кризиса для распространения дезинформации.

Об этом он заявил по итогам видео конференции глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP info.

"Дезинформация и угроза со стороны России во времена пандемии беспокоит НАТО" - сказал Чапутович.

"Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительная. Она имеет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть использование дезинформации в отношении нашей страны" - отметил он, напомнив о распространены Кремлем фейки о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

По словам министра, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в частности, со стороны РФ.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформации.