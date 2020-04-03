Глава МИД Польши обвинил РФ в использовании пандемии для распространения дезинформации

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Пятница, 3 апреля 2020, 08:59

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в использовании коронавірусної кризиса для распространения дезинформации.

Об этом он заявил по итогам видео конференции глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP info.

"Дезинформация и угроза со стороны России во времена пандемии беспокоит НАТО" - сказал Чапутович.

"Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительная. Она имеет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть использование дезинформации в отношении нашей страны" - отметил он, напомнив о распространены Кремлем фейки о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

По словам министра, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в частности, со стороны РФ.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформации.

Темы: Росcия Польша коронавирус пропаганда


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