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На Тернопольщине еще одна смерть от COVID-19

Пятница, 3 апреля 2020, 10:23
На Тернопольщине еще одна смерть от COVID-19

В Тернопольской области еще один человек умер от коронавируса, таким образом количество жертв COVID-19 в регионе выросло до двух.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facerbook

Дословно: "На Тернопольщине еще один летальный случай от COVID-19. Умерла женщина 57 лет из Козовы".

Детали: В Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта, у нее подтвердили COVID-19, хотя ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

Пациентка находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии с пневмонией. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но в 20 часов 2 апреля женщина умерла.

Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 2 человека: это 68-летний житель Монастыриского района и 57-летняя жительница Козовы.

В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 – летальный. 2 пациентов проходят лечение в Козовской больнице, еще 5 в больницах Тернополя.

Украинская правда
Темы: Тернопольская областькоронавирусжертвы
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