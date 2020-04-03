Пленки с братом Ермака: Лерос пришел на допрос в ГБР

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Пятница, 3 апреля 2020, 10:40

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: адвокат Лероса Маси Найем в Facebook

Прямая речь: "Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК. Так было указано в повестке.

По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение гостайны), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК".

Детали: Найем добавил, что они начали допрос и во время него заявили ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 (Порядок осуществления вызова в уголовном производстве) УПК.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Слуга народа ГБР Андрей Ермак


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