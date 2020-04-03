Пленки с братом Ермака: Лерос пришел на допрос в ГБР
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Источник: адвокат Лероса Маси Найем в Facebook
Прямая речь: "Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК. Так было указано в повестке.
По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение гостайны), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК".
Детали: Найем добавил, что они начали допрос и во время него заявили ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 (Порядок осуществления вызова в уголовном производстве) УПК.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
- 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
- Брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.