В США за сутки от коронавируса умерли почти 1200 человек

В США по состоянию на вечер четверга от коронавируса умерли почти 6000 человек - только за последние сутки зарегистрировали 1169 смертей.

Таковы данные Университета Джона Хопкинса, сообщает "Европейская правда".

За последние сутки был зафиксирован наибольший прирост смертельных случаев в США с начала эпидемии.

Это также самое большое количество умерших в течение суток, чем было до сих пор зафиксировано в любой стране мира. До сих пор больше всего жертв в течение суток было в Италии 27 марта - 969.

В период со среды по четверг в США также было зарегистрировано более 30 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 243 000.

Соединенные Штаты на сегодняшний день является страной с самым высоким числом подтвержденных случаев заболевания - на них приходится четверть заражений в мире.

Эпицентр американской эпидемии находится в Нью-Йорке. В городе зарегистрировано более 1500 случаев смерти и почти 50 тысяч положительных случаев.