Венедиктова собрала на совещание руководителей правоохранительных органов

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Пятница, 3 апреля 2020, 11:02

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова собрала в своем офисе руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб, чтобы обсудить почему в бюджет не поступают средства от таможенных платежей.

Источник: пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, и.о. директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, и.о. председателя Государственной фискальной службы Сергеем Солодченко и заместителем председателя Государственной налоговой службы Дмитрием Венцковским".

Детали: Совещание посвящено противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей.

Участники также должны обсудить причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Венедиктова Офис генпрокурора Гостаможня ГБР налоги


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