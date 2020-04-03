Силовики по очереди: Венедиктова позвала к себе главного таможенника и руководителя ГБР
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова собрала в своем офисе руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб, чтобы обсудить почему в бюджет недопоступают средства с таможни.
Источник: пресс-служба офиса генпрокурора
Дословно: "Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, и.о. директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, и.о. председателя Государственной фискальной службы Сергеем Солодченко и заместителем председателя Государственной налоговой службы Дмитрием Венцковским".
Детали: Совещание посвящено противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей.
Участники также должны обсудить причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.
Что было раньше: В конце марта она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и группой народных депутатов.
До этого генпрокурор проводила совещание с руководителем Специализированной прокуратуры Назаром Холодницким и директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.
Предыстория:
- 5 марта в ходе внеочередного заседания Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку с должности.
- 17 марта Верховная Рада назначила и.о. диретора ГБР Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.
- Выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований стал Александр Соколов.