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Силовики по очереди: Венедиктова позвала к себе главного таможенника и руководителя ГБР

Пятница, 3 апреля 2020, 11:02
Силовики по очереди: Венедиктова позвала к себе главного таможенника и руководителя ГБР

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова собрала в своем офисе руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб, чтобы обсудить почему в бюджет недопоступают средства с таможни.

Источник: пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, и.о. директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, и.о. председателя Государственной фискальной службы Сергеем Солодченко и заместителем председателя Государственной налоговой службы Дмитрием Венцковским".

Детали: Совещание посвящено противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей.

Участники также должны обсудить причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.

Что было раньше: В конце марта она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и группой народных депутатов.

До этого генпрокурор проводила совещание с руководителем Специализированной прокуратуры Назаром Холодницким и директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораГостаможняГБРналоги
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