В Германии количество смертей от коронавируса превысило 1000, зараженных – почти 80 тысяч

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Пятница, 3 апреля 2020, 11:31

В Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигла 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха в четверг утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Темпы роста смертности в Германии остаются стабильными - если в течение последних суток умерли 145 человек, то в предыдущие двое суток умерли 140 и 149 человек соответственно.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выросло на 6714 до 79696.

Между тем американский Университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, сообщает о почти 85 тысячах заражений.

Бавария на юге страны имеет наибольшее количество случаев заболевания - 146,5 на каждые 100 000 жителей.

Темы: Германия коронавирус Covid-2019


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