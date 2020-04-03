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ЕС рассматривает продление срока закрытия границ из-за коронавируса

Пятница, 3 апреля 2020, 11:44

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что между государствами-членами Европейского Союза ведутся переговоры о том, не следует ли продлить закрытие границ после Пасхи для борьбы с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы консультируемся с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, решение о прекращении "необязательных" поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также это меры были направлены на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей", - объяснила фон дер Ляйен.

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

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Темы: ЕСкарантин
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