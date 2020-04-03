Данилов похвастался: ракеты "Нептуна" поразили плавучие мишени

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени во время испытаний на полигоне в акватории Черного моря.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание.

В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км.

Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет чем ответить на суше и на море"

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