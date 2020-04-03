Данилов похвастался: ракеты "Нептуна" поразили плавучие мишени
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Пятница, 3 апреля 2020, 12:07
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени во время испытаний на полигоне в акватории Черного моря.
Источник: Facebook-страница Данилова
Прямая речь: "Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание.
В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км.
Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет чем ответить на суше и на море"
Предыстория:
- "Нептун" – комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".
- 5 апреля 2019 года его успешно испытали на полигоне в Одесской области.
- 27 мая 2019 года ракетный комплекс "Нептун" прошел огневые испытания в Одесской области, во время которых проверяли работу ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
- Бывший секретарь СНБО Александра Турчинова заявлял, что дальность полета ракеты "Нептун" – до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее предназначение – уничтожение кораблей противника.
- В феврале 2020 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что Минобороны разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха"
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