Данилов похвастался: ракеты "Нептуна" поразили плавучие мишени

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени во время испытаний на полигоне в акватории Черного моря.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание.

В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км.

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Детали: Как сообщает СНБО, испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" на юге Одесской области на полигоне "Алиби" прошли 2 апреля.

Во время стрельб комплекса проверили тактико-технические характеристики, в частности, дальность и точность поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на заданной дальности.

СНБО определила задачи по разработке, серийному производству новейших образцов ракетной техники, в частности обеспечения комплексами крылатых ракет Вооруженных сил Украины для повышения их боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.

Производить "Нептуны" будут по замкнутому циклу в Украине.

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