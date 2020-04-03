В Польше предлагают продлить президентский срок Дуды, чтобы не проводить выборы

Польская партия Porozumienie ("Согласие), которая является младшим партнером "Права и справедливости" по правящей коалиции, против проведения выборов 10 мая, ее лидер Ярослав Говин предлагает продлить срок полномочий действующего президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

После ультиматума председателя ПиС Ярослава Качиньского для вице-премьера Ярослава Говина: либо он поддержит выборы по почте 10 мая, либо его министры прощаются с правительством - лидер "Согласия" представил свое последнее предложение по сроку президентских выборов.

Он еще раз повторил, что не поддержит президентские выборы в запланированную дату 10 мая.

Вместо этого Говин выступает за внесение изменений в Конституцию и продление срока полномочий президента до семи лет.

Руководство правящей партии рассматривает это предложение, но пока не приняло окончательного решения. Ярослав Качиньский, а вслед за ним и представители правительства все время повторяют: выборы 10 мая возможны.

В дискуссиях между ПиС и "Согласием" также звучало предложение о кратковременном введении чрезвычайного положения и проведении президентских выборов в августе.

Ярослав Качиньский по-прежнему считает, что оснований для введения чрезвычайного положения нет, ведь только тогда по Конституции можно будет перенести президентские выборы. "Условий пока нет, поэтому согласно Конституции, нет возможности отложить президентские выборы", - сказал он в пятницу утром в эфире Польского радио.

По мнению Качиньского, перенести выборы на год было бы совершенно незаконно, это было бы нарушением Конституции.

Он добавил, что надеется, что "Ярослав Говин пойдет вместе с лагерем, к которому он принадлежит и благодаря которому выполняет высокую государственную функцию".

"Право и справедливость" продолжает настаивать на изменениях в избирательное законодательство, которые бы позволили всем взрослым полякам голосовать на президентских выборах по почте.

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