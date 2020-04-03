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Кабмин официально разрешил handmade маски

Пятница, 3 апреля 2020, 15:47
Кабмин официально разрешил handmade маски

Кабинет министров обязал работников торговли и сферы услуг иметь защиту лица и глаз и позволил всем самостоятельно изготавливать маски.

Источник: изменения в постановление № 211 о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", внесенные правительством 2 апреля

Детали: Согласно документу, с 6 апреля и до конца срока карантина, пока это 24 апреля, украинцам запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Работа предприятий торговли возможна при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий

Тоже самое касается осуществления деятельности банков, финансовых учреждений, а также медицинской практики и ветеринарной практики.

Кроме того, при условии соблюдения указанных правил, разрешается деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставление в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их периодических испытаний на предмет дорожной безопасности.

В средствах индивидуальной защиты возможна также деятельность работников по оказанию услуг подключения потребителей к Интернету, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления.

При условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусКабинет министров
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