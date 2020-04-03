Кабмин обязал работников торговли и сферы услуг защитить глаза и позволил handmade маски

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Пятница, 3 апреля 2020, 15:47

Кабинет министров обязал работников торговли и сферы услуг иметь защиту лица и глаз и позволил всем самостоятельно изготавливать маски.

Источник: изменения в постановление № 211 о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", внесенные правительством 2 апреля

Детали: Работа предприятий торговли возможна при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий

Тоже самое касается осуществления деятельности банков, финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, а также медицинской практики и ветеринарной практики.

Кроме того, при условии соблюдения указанных правил, разрешается деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, их периодических испытаний на предмет дорожной безопасности.

В средствах индивидуальной защиты возможна также деятельность по подключению потребителей к Интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в Интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного потребления.

При условии обеспечения персонала защитой лица и глаз и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.

Темы: карантин коронавирус Кабинет министров


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