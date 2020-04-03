Германия хочет частично закрыть границу еще для 4 соседей

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Пятница, 3 апреля 2020, 16:18

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет усилить контроль на границе с Польшей, Чехией, Бельгией и Нидерландами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По его информации, правительство должно обсудить новые предложения в понедельник. Ожидается, что разрешение на въезд будут иметь только граждане с уважительными причинами. Например, те, кто работает в пограничной зоне.

Подобные ограничения уже действуют с 16 марта для путешественников из Австрии, Франции, Швейцарии, Люксембурга и Дании. По данным немецкого МВД, около 60 тысячам путешественников из этих стран отказали во въезде из-за неспособности доказать цель поездки.

Согласно сообщению, глава МВД также хочет обязать всех прибывающих в страну авиарейсами проходить карантин.

Сегодня в Германию ежедневно прибывают 20 тысяч человек из третьих стран, которые, по данным МВД, могут распространять коронавирус по стране.

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Темы: Германия Covid-2019 коронавирус граница карантин


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