Премьер Британии остается в изоляции с легкими симптомами коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку все еще имеет легкие симптомы коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон заявил в опубликованном в Twitter видеообращении.

"Хотя я чувствую себя лучше и я провел семь дней изоляции, к сожалению, у меня все же есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня все еще температура, поэтому в соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию, пока симптом не исчезнет", - сказал Джонсон.

Неделю назад Джонсон объявил, что его тест показал положительный результат на коронавирус и он будет находиться в изоляции на Даунинг-стрит.

Ранее неделю в изоляции провел принц Чарльз, у которого также был положительный тест на коронавирус. После семи дней он вышел из карантина и на этой неделе даже посещал публичные мероприятия.

На прошлой неделе также стало известно о том, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.