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На Днепропетровщине зафиксировали еще 2 случая COVID-19

Пятница, 3 апреля 2020, 17:04
На Днепропетровщине зафиксировали еще 2 случая COVID-19

В Днепропетровской области зафиксировали еще два случая коронавируса, таким образом количество инфицированных в регионе возросло до 14, два человека уже преодолели болезнь.

Источник: сайт Днепропетровской обладминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко

Прямая речь: "Еще два жителя области подхватили коронавирус. Они – из Днепра и Кривого Рога. Всего в области имеем 14 случаев заболевания. Среди хороших новостей – два человека уже выздоровели. Остальные – под пристальным наблюдением врачей".

Детали: По словам председателя ОГА, завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил, что она – здорова.

Бондаренко отметил, что 3 апреля область получила дополнительно 10 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

В области также определили 18 госпитальных баз, которые первыми будут принимать больных коронавирусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областькоронавирусCovid-2019
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