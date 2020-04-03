На Днепропетровщине зафиксировали еще 2 случая COVID-19

В Днепропетровской области зафиксировали еще два случая коронавируса, таким образом количество инфицированных в регионе возросло до 14, два человека уже преодолели болезнь.

Источник: сайт Днепропетровской обладминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко

Прямая речь: "Еще два жителя области подхватили коронавирус. Они – из Днепра и Кривого Рога. Всего в области имеем 14 случаев заболевания. Среди хороших новостей – два человека уже выздоровели. Остальные – под пристальным наблюдением врачей".

Детали: По словам председателя ОГА, завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил, что она – здорова.

Бондаренко отметил, что 3 апреля область получила дополнительно 10 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

В области также определили 18 госпитальных баз, которые первыми будут принимать больных коронавирусом.

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