На Днепропетровщине зафиксировали еще 2 случая COVID-19
В Днепропетровской области зафиксировали еще два случая коронавируса, таким образом количество инфицированных в регионе возросло до 14, два человека уже преодолели болезнь.
Источник: сайт Днепропетровской обладминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко
Прямая речь: "Еще два жителя области подхватили коронавирус. Они – из Днепра и Кривого Рога. Всего в области имеем 14 случаев заболевания. Среди хороших новостей – два человека уже выздоровели. Остальные – под пристальным наблюдением врачей".
Детали: По словам председателя ОГА, завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил, что она – здорова.
Бондаренко отметил, что 3 апреля область получила дополнительно 10 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.
В области также определили 18 госпитальных баз, которые первыми будут принимать больных коронавирусом.
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Предыстория:
- По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.