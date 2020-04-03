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ЕС отменил таможенные пошлины и НДС на импорт медицинского оборудования

Пятница, 3 апреля 2020, 17:09

Европейская комиссия одобрила просьбу государств-членов и Великобритании временно отказаться от таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и средств защиты из третьих стран с целью помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Это решение поможет финансово упростить получение медицинского оборудования, в котором нуждаются врачи, медсестры и пациенты.

Решение распространяется на маски и защитные средства, а также наборы для тестирования, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

Решение будет применяться в течение 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

20 марта Комиссия предложила всем государствам-членам, а также Великобритании подать прошение об отказе от уплаты таможенных платежей и НДС на импорт защитного и другого медицинского оборудования из третьих стран.

Все государства-члены и Великобритания сделали это. Сегодняшнее решение вступает в силу задним числом с 30 января.

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Темы: ЕСНДС
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