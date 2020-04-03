ЕС отменил таможенные пошлины и НДС на импорт медицинского оборудования

104 просмотра
Пятница, 3 апреля 2020, 17:09

Европейская комиссия одобрила просьбу государств-членов и Великобритании временно отказаться от таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и средств защиты из третьих стран с целью помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Это решение поможет финансово упростить получение медицинского оборудования, в котором нуждаются врачи, медсестры и пациенты.

Решение распространяется на маски и защитные средства, а также наборы для тестирования, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

Решение будет применяться в течение 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

20 марта Комиссия предложила всем государствам-членам, а также Великобритании подать прошение об отказе от уплаты таможенных платежей и НДС на импорт защитного и другого медицинского оборудования из третьих стран.

Все государства-члены и Великобритания сделали это. Сегодняшнее решение вступает в силу задним числом с 30 января.

Читайте также: "ЕС больше не поможет: как российская пропаганда использует тему коронавируса"

Темы: ЕС НДС


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС рассматривает продление срока закрытия границ из-за коронавируса 3 апреля 2020, 11:44
ЕС выделит до 100 млрд евро на поддержку занятости в странах-членах 2 апреля 2020, 16:05
Суд ЕС: Польша, Венгрия и Чехия незаконно отказались от расселения беженцев 2 апреля 2020, 12:42
Все новости
Главные новости
В ОПУ через 3 месяца рассказали, почему Зеленский решил махнуть в Оман
Кабмин официально разрешил handmade маски
Между областями обустроят КПП, будут мерить температуру или вообще ограничат движение
Самоизоляция по-новому: в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома
Все новости
исследование

Половина украинцев ограничили выход из дома во время карантина

тест

Выдерживаете ли вы work-life balance работая из дома?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів