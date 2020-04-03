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Из-за коронавируса в России отложили референдум о "путинских" изменениях в Конституцию

Пятница, 3 апреля 2020, 17:12
Из-за коронавируса в России отложили референдум о путинских изменениях в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России перенесла из-за коронавируса все избирательные кампании и выборы в регионах, а также референдумы, которые были назначены в России в ближайшие несколько месяцев.

Источник: председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Прямая речь: "С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан считаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены или планировались в ближайшие месяцы - вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране".

Как пишут российские СМИ, всего из-за эпидемии будут перенесены 94 избирательные кампании, в том числе голосование по поводу "путинских" изменений в Конституции России.

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Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • 23 января состоялось первое чтение поправок – осталось еще два.
  • 10 маорта Государственная Дума РФ поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.
  • 22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

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Темы: РосcияПутинреферендумКонституция
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