Из-за коронавируса в России отложили референдум о "путинских" изменениях в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России перенесла из-за коронавируса все избирательные кампании и выборы в регионах, а также референдумы, которые были назначены в России в ближайшие несколько месяцев.

Источник: председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Прямая речь: "С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан считаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены или планировались в ближайшие месяцы - вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране".

Как пишут российские СМИ, всего из-за эпидемии будут перенесены 94 избирательные кампании, в том числе голосование по поводу "путинских" изменений в Конституции России.

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