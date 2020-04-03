Коронавирус в Британии: число умерших и новых больных продолжает расти

В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека, общее количество погибших сейчас составляет 3605.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.

Ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти, днем ​​ранее было зафиксировано 569 летальных случаев.

Число подтвержденных случаев коронавируса в сутки выросло на 4450, что на 210 больше, чем вчера. Количество новых случаев также растет несколько дней подряд.

По состоянию на 9:00 3 марта тесты на коронавирус в стране сдали 173 784 человек.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, который, впрочем, уже вышел из семидневного карантина.

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